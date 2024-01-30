Происшествия 30 января 2024, 14:36 Житель Камчатского края попал в ДТП, пытаясь угнать машину в Пензе

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В Пензе задержали 29-летнего жителя Камчатского края, который устроил ДТП, пытаясь угнать машину. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Мужчина приехал в гости к родителям в Пензу. Возвращаясь домой одним из вечеров и будучи выпившим, он нашел на скамейке ключи от машины. Быстро определив авто, к которому они подошли, он попытался угнать его. Но не смог выехать с парковки, не задев соседнюю машину.

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Тогда горе-угонщик бросил автомобиль и продолжил путь пешком. Но владелец машины быстро обнаружил пропажу ключей, а также повреждения на своем транспортном средстве и обратился в полицию. Подозреваемого задержали, ему грозит до пяти лет заключения.

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