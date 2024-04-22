Происшествия 22 апреля 2024, 11:56 Житель Калининградской области попал под уголовное дело после кражи денег в кафе

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В Калининграде правоохранители задержали 49-летнего жителя областного центра, который подозревается в краже денег из кафе. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Мужчина зашел в кафе под конец рабочего дня и, воспользовавшись невнимательностью персонала, похитил из кассы всю выручку. Сообщается, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

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По факту кражи заведено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.