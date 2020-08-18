Житель Калининграда напал с ножом на шумных соседей

«В вечернее время в квартиру, где проживала семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми, позвонил мужчина, назвавшийся соседом по дому», — уточнили в ведомстве.

Он был агрессивно настроен и кричал, что соседи мешают ему отдыхать. В ответ на просьбу успокоиться и объяснить, что произошло, мужчина начал размахивать ножом. Он поранил хозяина квартиры, его супругу и двух детей, пишет «Газета.ru».

В настоящий момент подозреваемый задержан. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Пострадавшие обратились в медицинское учреждение. После установления экспертизой степени ущерба их здоровью будет принято решение о возбуждении уголовного дела.