18 августа 2020, 17:41
Житель Калининграда напал с ножом на шумных соседей
Житель Калининграда напал с ножом на соседей, которые шумно вели себя в позднее время суток. Мужчина угрожал людям убийством, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по региону.
«В вечернее время в квартиру, где проживала семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми, позвонил мужчина, назвавшийся соседом по дому», — уточнили в ведомстве.
Он был агрессивно настроен и кричал, что соседи мешают ему отдыхать. В ответ на просьбу успокоиться и объяснить, что произошло, мужчина начал размахивать ножом. Он поранил хозяина квартиры, его супругу и двух детей, пишет «Газета.ru».
В настоящий момент подозреваемый задержан. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Пострадавшие обратились в медицинское учреждение. После установления экспертизой степени ущерба их здоровью будет принято решение о возбуждении уголовного дела.