Эксклюзив 11 декабря 2023, 16:45 Житель Калининграда избил бывшую жену, пришедшую к их общему сыну Появилось видео с избиением женщины на глазах у сына в лицее Калининграда

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Житель Калининграда избил жену на глазах у их общего сына в лицее Калининграда. Мужчина с ноги ударил женщину в живот, та отлетела к стене и упала на пол. Видео с моментом происшествия оказалось в распоряжении «360».

Telegram-канал Babr Mash сообщил, что драка произошла в учебном заведении, куда пострадавшая пришла, чтобы повидаться с сыном. Супруги жили в Сибири, но решили развестись. Муж силой забрал сына и уехал с мальчиком в Калининград. Когда мать пришла повидаться с ребенком и забрала его с урока, мужчина примчался в лицей и устроил скандал, уточнили журналисты.

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На кадрах видно, что отец за руку тянул мальчика к выходу, хотят тот сопротивлялся. Когда подошла мать и попыталась вмешаться — он ударил ее с ноги. Женщина потеряла равновесие и рухнула на пол. Когда она все же встала, то долго держалась рукой за живот. Школьник пытался вступиться за мать и колотил отца.

«У ребенка порок сердца, стрессы противопоказаны. После случившегося ему стало плохо», — отметили авторы статьи.

Приезда скорой отец не дождался и увез школьника домой. В произошедшем разберется полиция.

Ранее пьяный отец избил сына в Ивановской области. Мать школьника записала издевательства на видео и отправила коллеге по работе, а та обратилась в полицию.