Происшествия 06 апреля 2023, 12:18 Житель Качканара попытался украсть ребенка из коляски в магазине и ударил продавца Попытка похищения ребенка мужчиной в магазине в Качканаре попала на видео

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В городе Качканар Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски и побил продавщицу. Видео появилось в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах человек в спортивной куртке кидается к сотруднице и внезапно сильно бьет ее ногой, а потом так же стремительно срывает со стоявшей неподалеку коляски накидку и пытается вытащить ребенка. Мать девочки вовремя подскакивает и отгоняет его.

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Пользовательница, разместившая видео, рассказала, что персонал магазина теперь боится выходить на работу, и попросила местных жителей быть бдительными. Пост собрал много комментариев, один из которых оставил начальник местного отделения полиции Василий Матюнин. Он сообщил, что попавший на видео человек и раньше попадал в поле зрения правоохранителей и пообещал, что его привлекут «по всей строгости закона». По факту происшествия начали проверку.

На официальном сайте ГУ МВД по региону информации о случившемся нет.