Житель Йошкар-Олы спас соседа из огня

По данным информагентства, пожар произошел в одной из пятиэтажек на улице Анциферова. Местный житель почувствовал идущий из соседней квартиры запах дыма и проник туда при помощи подручных средств.

В дыму он нашел хозяина и вытащил его на лестничную площадку. Пострадавший остался жив. Чуть позже на место прибыли спасатели и, оказав ему первую помощь, передали приехавшим медикам.