22 октября 2020, 22:03
Житель Йошкар-Олы спас соседа из огня
В столице республики Марий Эл мужчина вынес из горящей квартиры своего соседа. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, пожар произошел в одной из пятиэтажек на улице Анциферова. Местный житель почувствовал идущий из соседней квартиры запах дыма и проник туда при помощи подручных средств.
В дыму он нашел хозяина и вытащил его на лестничную площадку. Пострадавший остался жив. Чуть позже на место прибыли спасатели и, оказав ему первую помощь, передали приехавшим медикам.