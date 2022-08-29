29 августа 2022, 15:59
Мужчина скончался после полумарафона в Ярославле
Мужчина скончался после того, как пробежал полумарафон в Ярославле. Такой информацией поделилась заместитель главы правительства региона Вера Даргель. Об этом сообщили Nation News.
Мероприятие состоялось 28 августа. Из-за сильной жары мужчине стало плохо и он прервал участие в марафоне. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался.
«На скорой мужчина был доставлен в больницу, но там скончался», — рассказала Даргель.