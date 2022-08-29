Мужчина скончался после полумарафона в Ярославле

Мужчина скончался после того, как пробежал полумарафон в Ярославле. Такой информацией поделилась заместитель главы правительства региона Вера Даргель. Об этом сообщили Nation News.

Мероприятие состоялось 28 августа. Из-за сильной жары мужчине стало плохо и он прервал участие в марафоне. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

«На скорой мужчина был доставлен в больницу, но там скончался», — рассказала Даргель.