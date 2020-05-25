    25 мая 2020, 14:10

    Житель Ярославля поколотил женщину за приспущенную маску в магазине

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Посетительнице ярославского «Леруа Мерлен» нужно было поговорить по телефону, и она опустила на подбородок маску. Какому-то мужчине это не понравилось, и он набросился на нее с кулаками. Полиция начала проверку инцидента.

    «Этот упырь напал на супругу. Она, разговаривая со мной по телефону, сняла маску с лица, переместив ее на подбородок. Этому упырю это не понравилось, и он в грубой форме, оскорбляя и угрожая, что засудит ее на штраф, кричал, чтобы она надела маску», — написал супруг женщины, которая подверглась нападению, Михаил Чернов на своей странице во «ВКонтакте».

    После замечания по поводу грубости и оскорблений агрессивный мужчина бросился в атаку с кулаками. Он схватил свою жертву за горло, после чего успел подраться еще с несколькими посетителями и скрыться.

    Пострадавшая, которая получила ссадины лица и ушибы шеи и тела, написала заявление в полицию. Этот факт подтвердили в пресс-службе МВД Ярославля.

    «Заявление о конфликте в магазине зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка. Устанавливаются участники и все обстоятельства», — сообщили в полиции.

    По результатам этой проверки в правоохранительных органах примут соответствующее законное решение.

    В магазине на звонки «360» не ответили.