Происшествия 27 января 2023, 13:56 Житель ЯНАО связал своего брата и увез умирать в тундру

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Мужчина из села Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа связал собственного брата и увез его умирать от холода в тундру. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Отмечается, что пострадавшему родственнику удалось выжить на сильном морозе. Его доставили в больницу с обморожением конечностей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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По данным сайта «Дни.ру», пострадавшего удалось обнаружить благодаря помощи местных жителей.