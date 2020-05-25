Житель ЯНАО пытался убить полицейского незаряженным пистолетом

Инцидент произошел в центре Нового Уренгоя. Полицейский остановил машину и пошел к окну водителя. Подойдя к авто, сотрудник ГИБДД заметил, что пассажир на переднем сидении направил на него пистолет. Очень скоро мужчина спустил курок, а когда выстрела не прозвучало, бросил оружие в сторону.

По данным следствия, 31-летний злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, когда стрелял в полицейского. Против него возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Неудавшемуся стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.