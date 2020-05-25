25 мая 2020, 13:36
Житель ЯНАО пытался убить полицейского незаряженным пистолетом
Пьяный житель Нового Уренгоя пытался застрелить инспектора ГИБДД. Однако зарядить оружие он забыл. За покушение на убийство подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Инцидент произошел в центре Нового Уренгоя. Полицейский остановил машину и пошел к окну водителя. Подойдя к авто, сотрудник ГИБДД заметил, что пассажир на переднем сидении направил на него пистолет. Очень скоро мужчина спустил курок, а когда выстрела не прозвучало, бросил оружие в сторону.
По данным следствия, 31-летний злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, когда стрелял в полицейского. Против него возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Неудавшемуся стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.