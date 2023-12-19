Происшествия 19 декабря 2023, 12:36 Житель ЯНАО получил шесть лет колонии за попытку зарубить собутыльника топором

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Суд в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа вынес приговор местному жителю, который попал под статью «Покушение на убийство». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что весной 2021 года фигурант, распивая спиртное, поссорился со своим собутыльником. Он не менее 19 раз ударил приятеля топором. Пострадавшего удалось спасти.

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Агрессору назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.