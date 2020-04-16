16 апреля 2020, 16:03
Житель ЯНАО покусал полицейского
Житель Нового Уренгоя покусал сотрудника полиции во время ДТП. На него завели уголовное дело. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Правоохранители прибыли на место ДТП, о котором сообщили очевидцы, после чего виновник произошедшего устроил скандал.
«При выяснении обстоятельств совершенного правонарушения 34-летний задержанный порвал на сотруднике полиции форменную куртку и укусил его за обе руки», — рассказали в пресс-службе следственного управления.
Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.