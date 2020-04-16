Житель ЯНАО покусал полицейского

Правоохранители прибыли на место ДТП, о котором сообщили очевидцы, после чего виновник произошедшего устроил скандал.

«При выяснении обстоятельств совершенного правонарушения 34-летний задержанный порвал на сотруднике полиции форменную куртку и укусил его за обе руки», — рассказали в пресс-службе следственного управления.

Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.