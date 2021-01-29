29 января 2021, 14:29
Житель ЯНАО погиб от отравления угарным газом при пожаре в общежитии
Житель Ноябрьска погиб от отравления угарным газом при пожаре в местном общежитии, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по региону.
Ранее СМИ писали, что смерть мужчины наступила еще до начала возгорания. В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что пожар в деревянном жилом здании случился накануне вечером. Из дома эвакуировали 14 человек. Среди них пострадавших нет.
Причина возгорания в общежитии пока не выяснена.