    19 марта 2020, 17:26

    Житель Ямала устроил смертельное ДТП с полицейскими. Теперь его проверяют психиатры

    Дарья Морозова

    Ямалец устроил ДТП, в ходе которого погибли двое полицейских и задержанный иностранец. Сейчас виновника аварии отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКРпо ЯНАО.

    По данным ведомства, «в отношении обвиняемого назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая пока еще не выполнена». Он находится под наблюдение медработников.