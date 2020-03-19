19 марта 2020, 17:26
Житель Ямала устроил смертельное ДТП с полицейскими. Теперь его проверяют психиатры
Ямалец устроил ДТП, в ходе которого погибли двое полицейских и задержанный иностранец. Сейчас виновника аварии отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКРпо ЯНАО.
По данным ведомства, «в отношении обвиняемого назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая пока еще не выполнена». Он находится под наблюдение медработников.