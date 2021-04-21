Житель Ижевска застрелил продавщицу в магазине из-за разбитого сердца

В Удмуртии объявили в розыск жителя Ижевска, который застрелил продавщицу в магазине и скрылся. Об этом сообщило управление СК РФ.

Согласно данным СК, 37-летний Роберт Гильманов, проживающий в Ижевске, во вторник пришел в магазин на улице Клубной и при покупателях застрелил продавщицу из огнестрельного оружия. От ранения женщина скончалась на месте.

В главке СК по Удмуртии рассказали РИА «Новости», что мужчина и женщина в прошлом проживали вместе. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь. Это не их общий ребенок, уточнили правоохранители.

Против Гильманова возбудили дело по статье об убийстве. Так как после преступления он скрылся, его объявили в розыск. Удмуртский СК обратился ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении обвиняемого, сообщить об этом в полицию.

Ранее в Удмуртии передали в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены. Тело женщины в августе прошлого года было обнаружено в поле около Ижевского завода пластмасс. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.