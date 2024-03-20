20 марта 2024, 16:03
Житель Ижевска попал в больницу после пожара в доме
В Ижевске в результате пожара в частном доме пострадал мужчина 1976 года рождения. Об этом изданию Izhlife рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.
Возгорание произошло около 10:31 во вторник, 19 марта, на улице Пионерской. До прибытия спасателей на место ЧП крыша здания успела выгореть полностью. Также частично пострадал сам дом.
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Мужчину с ожогом ноги увезли в больницу. Предварительной причиной пожара называют несоблюдение правил безопасности при курении.
Пожары
Удмуртия
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