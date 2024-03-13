Происшествия 13 марта 2024, 17:28 Житель Ижевска получил девять лет колонии за убийство нечистоплотного соседа

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Суд в Ижевске вынес приговор 34-летнему местному жителю, который попал под статью за убийство. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что фигурант неоднократно предъявлял соседу претензии по поводу его нечистоплотности. Одна из таких ссор обернулась дракой. Злоумышленник жестоко избил оппонента. Полученные травмы оказались смертельными.

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Нападавшему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.