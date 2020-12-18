Житель Ижевска оказался под колесами двух машин

В Ижевске пешеход, переходящий дорогу, оказался под колесами двух авто.

Как сообщает udm-info.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, авария произошла накануне на улице Автозаводской столицы Удмуртской Республики. 74-летний пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте около 17 часов, сначала был сбит 32-летним пьяным водителем Lada. После чего на пожилого мужчину наехала другая отечественная легковушка ВАЗ-2110.

Дважды травмированного пешехода увезли в больницу. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.