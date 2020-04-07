Житель Ижевска изнасиловал племянницу

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к 19-летней родственнице и изнасиловал ее. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Выяснилось, что подозреваемый был ранее судим. В 2016 году он вышел из тюрьмы за такой же проступок. Теперь его ждет до шести лет лишения свободы.