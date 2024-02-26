Происшествия 26 февраля 2024, 18:57 Житель Ивановской области предстанет перед судом за истязание троих детей

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Суд рассмотрит дело жителя Ивановской области, который обвиняется в систематическом истязании троих детей. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал 12-летнего сына, а также двух дочерей 14 и шести лет.

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Отмечается, что мужчина довел мальчика до посттравматического стрессового расстройства. Также он угрожал ножом старшей дочери.