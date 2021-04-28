Житель Испании с топором набросился на местных полицейских

Житель Испании с топором набросился на представителей правоохранительных органов в городе Гвадалахара. Мужчину задержали, сообщил сайт «Политика сегодня».

Как рассказали очевидцы, из автомобиля выбежала женщина с криками о помощи. В этот момент в машине был мужчина. Когда на место прибыли полицейские, она вышел на улицу и стал бить топором по авто стражей порядка.

Правоохранители произвели несколько выстрелов в воздух. Бунтарь попытался скрыться, но его поймали.