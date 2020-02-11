11 февраля 2020, 16:07
Житель Иркутской области убил хозяйку ритуальной фирмы за хамство
Житель Усть-Илимска в Иркутской области убил владелицу салона ритуальных услуг. Его разозлила грубость женщины. Об этом сообщило издание «Байкал Daily».
По информации «Экспресс-газеты», инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина обратился в ритуальную компанию, однако остался недоволен общением с ее хозяйкой. По его словам, женщина употребляла нецензурные слова по отношению к нему.
В результате конфликта обвиняемый нанес пострадавшей несколько ножевых ударов. От них жертва скончалась на месте происшествия. Мужчина отвез труп в лес и поджег его вместе со своим автомобилем.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что виновный уже имеет судимость за убийство. Теперь он получил наказание сроком 11 лет заключения в колонии строгого режима.