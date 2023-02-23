Происшествия 23 февраля 2023, 03:52 Житель Иркутской области совершил поджог и убил двух человек Суд в Иркутской области приговорил к 16 годам мужчину за убийство двух человек РИА «Новости»

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Мужчина в Иркутской области устроил поджог и открыл стрельбу из ружья по своим напарникам, в результате происшествия пострадавшие скончались. Сибиряка приговорили к 16 годам лишения свободы, сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года, когда обвиняемый вместе с тремя напарникам рубил лес. В какой-то момент между ними завязался конфликт. Сибиряк поджег трактор, чтобы выманить спрятавшихся в бытовом вагончике оппонентов.

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А когда те появились на улице, стал стрелять по ним. Одному человеку удалось сбежать, двое были убиты на месте. По данным правоохранителей, на допросе 55-летний мужчина заявил, что его часто оскорбляли. Он решил поквитаться с обидчиками таким жестоким образом.

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Ранее сообщалось, что полиция задержала в Чите ранее судимого мужчину. Его подозревают в убийстве водителя фуры, чье тело было найдено недалеко от фермы.