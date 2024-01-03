Происшествия 03 января 2024, 16:01 Житель Иркутска попал в соседскую квартиру из сигнальной ракетницы Shot: мужчина в Иркутске попал из сигнальной ракетницы соседям в квартиру Википедия

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Житель Иркутска случайно запустил выстрел из сигнальной ракетницы прямо в окно соседской квартиры в многоэтажном доме. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 26-летний молодой человек 31 декабря гулял вместе с друзьями и решил выстрелить из сигнального пистолета. Он целил в небо, но снаряд поменял траекторию и улетел в окно квартиры на четвертом этаже.

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Взрыв выбил на кухне стекла, повредил потолок, плиту и холодильник. В момент ЧП в помещении находился бывший супруг хозяйки квартиры, которого с осколочными ранениями доставили в больницу.

Стрелок прибыл в отдел полиции с повинной самостоятельно, против него завели административное дело, началась проверка.

Ранее ЧП с пиротехникой произошло в Липецке. Молодая девушка случайно села на подожженную петарду, взрыв которой обжег ей ягодицы и промежность.