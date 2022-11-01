Житель Иркутска напал на таксиста и угнал его машину, чтобы не платить за поездку | 360°

01 ноября 2022, 13:21
Житель Иркутска напал на таксиста и угнал его машину, чтобы не платить за поездку
Мужчина несколько раз ударил ножом таксиста и угнал его автомобиль в Иркутске. Причиной стало нежелание злоумышленника оплачивать поездку, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, в машине находился еще один пассажир. После случившегося он вызвал водителю скорую помощь. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.
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Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Такси
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