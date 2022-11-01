Житель Иркутска напал на таксиста и угнал его машину, чтобы не платить за поездку | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 13:21 Житель Иркутска напал на таксиста и угнал его машину, чтобы не платить за поездку

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Мужчина несколько раз ударил ножом таксиста и угнал его автомобиль в Иркутске. Причиной стало нежелание злоумышленника оплачивать поездку, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в машине находился еще один пассажир. После случившегося он вызвал водителю скорую помощь. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.

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Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

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