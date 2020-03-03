Житель Ирака скончался в прямом эфире телевидения

Журналисты решили снять материал в городской больнице Al Yarmouk. Мужчина, который подошел к представителям прессы, начал спорить с работником клиники. Он хотел пояснить, что пациенты страдают от условий в учреждении. В числе прочего, мужчина отметил, что записаться ко врачам трудно.

Во время речи он упал. Сотрудники больницы попытались реанимировать пострадавшего, однако помощь оказалась запоздалой. По словам журналистов, мужчина скончался из-за сердечного приступа.

Родственники погибшего рассказали, что он заболел вскоре после того, как лишился своего магазина. Работники больницы утверждают, что мужчина ранее не обращался к ним с жалобами.