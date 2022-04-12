Житель ХМАО укусил полицейского, мешавшего ему спать

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Следствие предполагает, что в первых числах марта пьяный подозреваемый спал в подъезде дома. Полицейский попытался разбудить его, однако мужчина напал на него и укусил за палец. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.