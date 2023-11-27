Происшествия 27 ноября 2023, 21:03 Житель ХМАО случайно облил дочь кипятком в бане

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В ХМАО семилетняя девочка попала в больницу после того, как ее отец случайно облил ее кипятком в бане. Об этом написал Telegram-канал Ural Mash.

Случай произошел накануне в частном доме в Югорске. Вместо холодной воды мужчина набрал в ковш кипяток, чтобы «сполоснуть» ребенка, и обжег девочку. Пострадавшую увезли в местную больницу, а затем доставили срочным рейсом в Сургут, сообщил«Царьград».

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Медики рассказали, что у ребенка повреждено 84% поверности тела. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По факту случившегося проводится проверка.