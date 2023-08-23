Происшествия 23 августа 2023, 12:44 Житель ХМАО предстанет перед судом за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

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В Ханты-Мансийском автономном округе суд рассмотрит дело жителя Радужного, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, полицейский остановил машину водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, местный житель предложил правоохранителю взятку в размере 50 тысяч рублей.

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Отмечается, что инспектор ГИБДД сообщил о произошедшем в дежурную часть ОМВД.