Происшествия 21 августа 2023, 11:47 Житель ХМАО попал в ДТП после угона автомобиля

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа устроил ДТП после угона иномарки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По предварительным данным, мужчина решил угнать легковушку Toyota Avensis. Он не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы и вылетела в кювет.

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Отмечается, что угонщик получил многочисленные травмы, сейчас местный житель находится в больнице в тяжелом состоянии.