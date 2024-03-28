Происшествия 28 марта 2024, 14:38 Житель ХМАО получил условный срок за удар сына топором по голове

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Суд в ХМАО вынес приговор жителю Нижневартовска, обвиняемому в нападении на собственного сына. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные инстанции.

Установлено, что в ходе конфликта фигурант, вооружившись топором, ударил родственника по голове. Потерпевшему потребовалась госпитализация.

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Отец раскаялся и признал вину. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.