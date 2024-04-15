Происшествия 15 апреля 2024, 10:20 Житель ХМАО получил 4,5 года колонии за пьяное вождение

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Суд в Сургуте вынес приговор местному жителю, которого обвинили в пьяном вождении. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

Согласно данным ведомства, нетрезвого автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД. Законные требования о прохождении медосвидетельствования мужчина не исполнил.

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Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В связи с этим фигуранту назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы.