25 марта 2024, 12:15
Житель ХМАО пойдет под суд за участие в отмывании денег
В ХМАО правоохранители задержали жителя Радужного, который обвиняется в участии в преступной схеме по незаконному обороту денег. Об этом написал сайт Ura.ru, ссылаясь на сообщение регионального МВД.
Мужчина за вознаграждение согласился выступить учредителем организации. Он открыл банковские счета и предоставил доступ к личному кабинету третьим лицам, зная, что эти счета будут использовать для обналичивания денежных средств.
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Сейчас участник группировки находится под стражей. Заведено уголовное дело.
ХМАО
Деньги
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