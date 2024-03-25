Происшествия 25 марта 2024, 12:15 Житель ХМАО пойдет под суд за участие в отмывании денег

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В ХМАО правоохранители задержали жителя Радужного, который обвиняется в участии в преступной схеме по незаконному обороту денег. Об этом написал сайт Ura.ru, ссылаясь на сообщение регионального МВД.

Мужчина за вознаграждение согласился выступить учредителем организации. Он открыл банковские счета и предоставил доступ к личному кабинету третьим лицам, зная, что эти счета будут использовать для обналичивания денежных средств.

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Сейчас участник группировки находится под стражей. Заведено уголовное дело.