Происшествия 15 марта 2023, 16:48 Житель ХМАО обокрал приятеля на его дне рождения

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В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина украл у друга телевизор во время празднования его дня рождения. Об этом сообщило Ura.ru.

Мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент именинник уснул, а приятель решил воспользоваться случаем и вынес из квартиры телевизор.

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Отмечается, что технику мужчина сдал в комиссионный магазин за пять тысяч рублей, после чего потратил все вырученные деньги на алкоголь.

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