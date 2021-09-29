Житель ХМАО напал с граблями на пенсионерку

В Югре на местную пенсионерку напал мужчина с граблями, передает ИА Ura.ru.

Дочь пенсионерки рассказала, что конфликт произошел из-за того, что мужчина не хотел переставлять свое авто. Оно было припарковано около соседнего дома, несмотря на наличие свободного места. Женщина опасалась, что машина скатится в ее дом с края дороги.

«Хозяин дома, расположенного напротив, напал на мою пожилую маму и нанес ей увечья. <…> Он пытался попасть в голову. <…> Мама до сих пор находится в шоковом состоянии, на руках остались синяк и рваные раны», — поделилась собеседница информагентства.