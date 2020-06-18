Житель Харькова спас водителя, который потерял сознание за рулем

В сообщении говорится, что «на Клочковской водитель «Жигули» потерял сознание», «едущий рядом мужчина это заметил, на перекрестке выбежал из машины, догнал машину и остановил ее».

«Все живы, никто не пострадал», — уточняют СМИ.