Житель Ханты-Мансийска напал с мангалом на полицейского

Житель Ханты-Мансийска напал с мангалом на сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО.

«Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего мужчины, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался подчиняться законному требованию полицейского и нанес тому не менее одного удара мангалом по голове», — процитировал следователей сайт Ura.ru.

Уточняется, что представители правоохранительных органов приехали в один из дворов города для того, чтобы утихомирить шумную компанию. Местные жители распивали спиртные напитки и жарили мясо на углях. Один из мужчин упал. Полицейский наклонился к гражданину, чтобы помочь ему встать на ноги. В ответ он получил удар мангалом по голове.

Уточняется, что мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.