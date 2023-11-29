Происшествия 29 ноября 2023, 11:59 Житель Хабаровского края получил 11,5 года тюрьмы за убийство бабушки

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В Хабаровской области суд вынес приговор жителю Комсомольска, который после тюремного заключения вернулся в дом к бабушке и во время одной из ссор сильно избил женщину. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Хозяйка квартиры поругалась с внуком из-за того, что тот пришел домой слишком пьяный. Родственнику не понравились нотации, он накинулся на пенсионерку и начал ее душить. Затем внук ушел из дома, оставив пострадавшую умирать. Женщина пробыла в больнице три месяца, однако медики не смогли спасти ей жизнь.

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Бывшего рецидивиста признали виновным и назначили ему наказание в виде 11,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.