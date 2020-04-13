Житель Хабаровска убил друга и выкинул его тело на свалку

Инцидент случился в феврале нынешнего года. Труп нашли полицейские на полигоне бытовых отходов. На теле были обнаружены следы насильственной смерти.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Им оказался 48-летний мужчина, который ранее был судим за совершение особого тяжкого преступления.

По данным следствия, друзья выпивали вместе. После у них вспыхнул конфликт. Один из них решил расправиться с другим.