Житель Хабаровска провалился под лед и погиб. Парк был закрыт на карантин

Мужчина вышел на лед на Амуре, в парке, который был закрыт на карантин. Тонущего человека вытащили спасатели, а врачи скорой начали оказывать необходимую помощь. Несмотря на все усилия медиков, хабаровчанин скончался. Полиция уже начала проверку.

«Городские спасатели вытащили мужчину и передали его скорой помощи. Он умер, ему был 51 год», — сообщил замначальника управления по делам ГО и ЧС горадминистрации Виталий Орел РИА «Новости».

Он добавил, что мужчина ушел под лед на территории стадиона имени Ленина. Эта парковая зона была закрыта для посещения из-за коронавируса. На входах установили шлагбаумы и развесили предупреждения. Более того, сотрудники МЧС не один раз предупреждали граждан, что выходить на непрочный лед опасно.

По информации Telegram-канала Mash, первыми тонущего заметили прохожие. Они вызвали спасателей, но охранники парка сначала не пропустили специалистов в связи с карантином. В итоге спасатели смогли подойти к воде только через 45 минут.

После случившегося следователи начали проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства и то, как мужчина оказался в закрытом парке. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, инцидент произошел 1 апреля.