    29 января 2020, 18:38

    Житель Хабаровска избил 84-летнего мужчину

    Редакция сайта 360°

    В Хабаровске задержали местного жителя, напавшего на 84-летнего мужчину. Перед этим пострадавший снял со своей карты деньги. Об этом сообщил transsibinfo.com.

    Известно, что задержанный повалил пожилого мужчину на землю и несколько раз ударил его, попытавшись отнять сумку. Злоумышленника отогнали свидетели. Они же и обратились в полицию.

    Нападавшего нашли спустя несколько часов, им оказался 48-летний житель Краснофлотского района. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.