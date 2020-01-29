29 января 2020, 18:38
Житель Хабаровска избил 84-летнего мужчину
В Хабаровске задержали местного жителя, напавшего на 84-летнего мужчину. Перед этим пострадавший снял со своей карты деньги. Об этом сообщил transsibinfo.com.
Известно, что задержанный повалил пожилого мужчину на землю и несколько раз ударил его, попытавшись отнять сумку. Злоумышленника отогнали свидетели. Они же и обратились в полицию.
Нападавшего нашли спустя несколько часов, им оказался 48-летний житель Краснофлотского района. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.