Житель Хабаровска избил 84-летнего мужчину

Известно, что задержанный повалил пожилого мужчину на землю и несколько раз ударил его, попытавшись отнять сумку. Злоумышленника отогнали свидетели. Они же и обратились в полицию.

Нападавшего нашли спустя несколько часов, им оказался 48-летний житель Краснофлотского района. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.