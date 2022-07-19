Житель Хабаровска едва не убил ребенка стеклянной бутылкой

Жителю Хабаровска, едва не убившего стеклянной бутылкой ребенка, изменили меру пресечения. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службе следственного комитета Приморья.

Инцидент произошел в мае 2022 года в районе Снеговой Пади в Хабаровске. Во время прогулки отца с ребенком во дворе злоумышленник скинул с 20-го этажа дома стеклянную бутылку, которая попала прямо на мальчика.

Ребенка с травмами пришлось госпитализировать. Тогда виновника происшествия отправили в СИЗО на два месяца. После окончания меры пресечения, мужчину отпустили домой с подпиской о невыезде.

По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему по неосторожности» мужчина может отделаться штрафом в 80 тысяч рублей. Изначально на него было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».