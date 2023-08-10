Происшествия 10 августа 2023, 07:55 Житель Горловки погиб во время обстрела центра города Глава Горловки Приходько: пострадавший при обстреле ВСУ мирный житель погиб

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Утром 10 августа украинские войска обстреляли центр Горловки на северо-востоке ДНР. Исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что снаряды разорвались в районе Кировского рынка, один мирный житель погиб.

Обстрел устроили в семь часов утра из Дзержинска. По центру Горловки выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Иван Приходько сообщил, что они разорвались около Кировского рынка, произошло прямое попадание в одну из квартир на улице Кирова, 27. В окнах разбились стекла, удары повредили стены.

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«Мирный житель Горловки, получивший ранения в результате украинской вооруженной агрессии, скончался», — сообщил он.

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Удары начали наносить в 02:10 и продолжили до утра.