Происшествия 19 марта 2024, 10:39 Житель Горьковского погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе Гладков: житель поселка Горьковский погиб из-за атаки дрона, двое ранены

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В результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава.

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Еще два человека получили ранения. У одного мужчины диагностировали проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины не прекращаются, боевики целенаправленно бьют по жилым деревням и селам. Ранее украинский дрон сбросил взрывчатку на сельхозпредприятие в поселке Маслова Пристань. Еще три дрона-камикадзе военные выпустили по селу Рождественка, два человека погибли, один пострадал.