Житель горящего дома в Ялте подрался со спасателями, которые пытались ему помочь. Видео

В Ялте во время пожара в двухэтажном жилом доме один из жильцов оказал сопротивление спасателям, которые пытались ему помочь. Видео опубликовали в социальных сетях очевидцы происшествия.

На кадрах видно, как мужчина отталкивает лестницу, которую сотрудники МЧС приставили к его балкону. Когда спасателям все же удалось забраться на балкон, мужчина оказал агрессивное сопротивление. Причины такого поведения неизвестны.

По информации СМИ, огонь охватил двухэтажный жилой дом № 36 по улице Киевская в Ялте. Его построили в 1917 году, в доме расположены 47 квартир, где зарегистрированы 77 жильцов.

Информация о возгорании поступила около 22:00. Эвакуировали 27 жильцов дома, пожарные приступили к тушению огня. По имеющимся данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Ему присвоена вторая категория сложности.

Как рассказала жительница дома, пожар начался в 42 квартире. По словам женщины, сначала погас свет, а потом она почувствовала запах дыма. О пострадавших не сообщается.