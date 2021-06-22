Житель Гатчины утонул в карьере, пытаясь достать мяч

Житель Гатчины отправился отдохнуть с компанией на карьер, расположенный в Ленинградской области. Молодой человек пытался достать мяч. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Сообщение об утонувшем 25-летнем парне поступило в полицию 20 июня. Один из друзей погибшего рассказал, что они с компанией поехала отдохнуть на природу. По его словам, мужчина поплыл за потерянным мячом, однако в какой-то момент начал тонуть. Друзья попытались его спасти, но сделать это не получилось.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Территорию рядом с карьером огородили. Водолазам удалось найти тело погибшего, оно направлено в морг.