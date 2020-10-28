Житель Гатчины умер, пока его пытались спасти от суицида

Сотрудники полиции обездвижили жителя Гатчины, чтобы тот не покончил с собой. Несмотря на попытку спасти человека, он так и не дождался медиков скорой. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца.

По данным петербургского главка, вечером 27 октября полицейским сообщили о мужчине, выбрасывавшем вещи из окна одного из домов на улице Хохлова в Гатчине. Вещи попали на припаркованный автомобиль, который получил повреждения. В итоге по адресу приехали спасатели и сотрудники патрульно-постовой службы.

Житель города вел себя неадекватно, не открывал входную дверь и появлялся в балконном проеме. В связи с этим правоохранители решили вскрыть квартиру. Мужчину они нашли с порезанными руками на балконе. Хозяина квартиры обездвижили, чтобы он не смог совершить суицид. Но мужчина скончался еще до прибытия скорой помощи.

Согласно предварительной информации, мужчина умер из-за остановки сердца. Кроме того, перед смертью он употреблял наркотики. Сейчас все обстоятельства продолжают выяснять.