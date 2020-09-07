07 сентября 2020, 10:38
Житель Франции взорвал дом при попытке убить муху
Житель Франции взорвал дом, пытаясь убить муху электрическим уничтожителем насекомых, пишет The Mirror.
Уточняется, что мужчина собирался перекусить, когда услышал, что по дому летает муха. С помощью специального прибора он начал охотиться на насекомое. Вместе с тем в его доме протекал газовый баллон. Искра от устройства привела к взрыву газа. В итоге были разрушены кухня и часть кровли дома, пишет газета «Известия».
80-летнего пенсионера доставили в больницу Либурна с ожогом руки. Его обследованием занимаются медицинские специалисты.