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    07 сентября 2020, 10:38

    Житель Франции взорвал дом при попытке убить муху

    Полина Петрова

    Житель Франции взорвал дом, пытаясь убить муху электрическим уничтожителем насекомых, пишет The Mirror.
    Житель Франции взорвал дом при попытке убить муху

    Уточняется, что мужчина собирался перекусить, когда услышал, что по дому летает муха. С помощью специального прибора он начал охотиться на насекомое. Вместе с тем в его доме протекал газовый баллон. Искра от устройства привела к взрыву газа. В итоге были разрушены кухня и часть кровли дома, пишет газета «Известия».

    80-летнего пенсионера доставили в больницу Либурна с ожогом руки. Его обследованием занимаются медицинские специалисты.

    Новости SMI.FM