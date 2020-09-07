Житель Франции взорвал дом при попытке убить муху

Уточняется, что мужчина собирался перекусить, когда услышал, что по дому летает муха. С помощью специального прибора он начал охотиться на насекомое. Вместе с тем в его доме протекал газовый баллон. Искра от устройства привела к взрыву газа. В итоге были разрушены кухня и часть кровли дома, пишет газета «Известия».

80-летнего пенсионера доставили в больницу Либурна с ожогом руки. Его обследованием занимаются медицинские специалисты.