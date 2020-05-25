Житель Екатеринбурга взлетел на листе поликарбоната во время урагана. Видео

25 мая на Урале разбушевался ураган. Во время разгула стихии жители Екатеринбурга расхаживали по большому листу кровельного поликарбоната, пытаясь его прижать. Порыв ветра поднял лист вместе с одним из них в воздух. Видео с этим инцидентом разошлось по соцсетям.

На кадрах видно, что мужчину приподняло над землей. Потом поликарбонат изогнулся и начал летать по двору, а житель Екатеринбурга упал и ударился головой о припаркованную машину.

Как сообщил портал E1.ru, изначально этот лист сорвало с крыши паркинга. Прохожие решили сделать доброе дело и прижать его к земле, чтобы кусок кровли не унесло ветром. Пострадавший сам себе вызвал скорую. В управляющей компании района Академический, где произошло ЧП, сообщили, что от госпитализации он отказался. Медики не нашли у него серьезных травм.

Во время урагана в понедельник, 25 мая, в Екатеринбурге погибли три человека. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что из-за штормового ветра в регионе 100 тысяч человек остались без электричества. Количество погибших возросло до трех.