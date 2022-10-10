Житель Екатеринбурга запер девушку в квартире и избивал несколько часов | 360°

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Житель Екатеринбурга запер девушку в квартире и избивал несколько часов

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Мужчина запер девушку в квартире и истязал несколько часов, соседи услышали крики и вызвали полицию. Об этом рассказал сайт tagilcity.ru.

Это произошло 8 октября в доме на проспекте Космонавтов. Соседи услышали крики девушки, по словам очевидцев она кричала «нечеловеческим голосом». Полицейские попытались заставить мужчину открыть дверь, но он отказывался. Правоохранители 40 минут разговаривали с мужчиной через закрытую дверь. Когда дверь пригрозили взломать, дебошир открыл ее сам. Его задержали, пострадавшей оказали медицинскую помощь.

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«Девушку вывели из комнаты и увезли. Ей было очень плохо», — рассказали соседи.

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